Лобода неожиданно показала беременный живот

Москва, 15 ноября. Известная певица Светлана Лобода опубликовала необычное фото, на котором она изображена с огромным животом, явно свидетельствующим о последних месяцах беременности. На снимке артистка позирует в черной майке, кроссовках и обтягивающих лосинах, подчеркивающих положение женщины.

«Девятый месяц. Мы с @sonya_soltes ходим по магазинам Лос-Анджелеса, выискивая New Style для промо-тизера SuperStar», — пишет она в комментариях.

Речь идет о клипе SuperStar, который был снят еще в 2018 году. В нем певица вместе с подтанцовкой исполняет танец в тех самых лосинах и майке. СМИ тогда сообщили, что Лобода снималась на последнем сроке беременности.

Тем не менее «беременная фотография», появившаяся в Instagram Лободы, не слишком убедила подписчиков. Многие сочли это рекламным трюком, пишет портал «Утро.ру».

«Слушай, вообще на беременную не похожа. Как будто просто шарик проглотила», «Свет, рожаете вы конечно быстрее, чем альбом выпускаете», «Мне кажется, нереально так двигаться на 9 месяце», «Светик, тебе идет, но все-таки это муляж», — пишут в комментариях.

Впрочем, нашлись и те, кто поверили, что Лобода действительно носила под сердцем ребенка во время съемок клипа. Один из подписчиков указал на то, что до девятого месяца звезда занималась спортом. Кроме того, для клипа были приглашены другие беременные девушки, которые подменяли Лободу в некоторых кадрах. Сам танец пользователи тоже оценивают по-разному. Некоторые искренне восхищаются певицей, другие считают это вульгарным.