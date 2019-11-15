Школьный микроавтобус слетел в кювет во Владимирской области

Владимир, 15 ноября. Школьный микроавтобус с детьми попал в ДТП в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Как сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах, четверых детей готовят к госпитализации, еще двоих планируют направить на амбулаторное лечение.

По словам очевидцев, около 09.00 по местному времени (совпадает с московским) на 65-м километре трассы Иванищи — Курлово в микроавтобус «Газель» сзади врезался легковой автомобиль ВАЗ-2199, за рулем которого находилась женщина. От удара микроавтобус слетел в кювет и перевернулся.

По имеющимся данным, в «Газели» находились восемь учащихся МБОУ «Иванищевская СОШ». Как рассказали очевидцы, шестерых детей направили в городскую больницу города Гусь-Хрустальный. Предварительно, у детей зафиксированы ушибы и ссадины. Еще двоих школьников направили в больницу в Курлово. Водитель легкового авто не пострадала.

Как сообщили источники ФАН, дети направлялись в дом культуры города Курлово для участия в конференции районного детского общественного объединения.