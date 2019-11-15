Эксперт объяснил, почему Киев заслужил риск прекращения транзита российского газа

Москва, 15 ноября. Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины есть, это серьезный вызов для Киева, но он его заслужил. Об этом заявил политолог Владислав Ганжара.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии заявил о возможности прекращения транзита газа из России. Реверсные поставки ресурса из Европы на Украину невозможны, указал глава государства, а предъявление очередного иска «Нафтогаза» к России только обостряет ситуацию.

Москва, по его словам, готова снизить цену на газ для Киева при прямых поставках на 25%.

Как отметил Ганжара, заявление главы государства исходит из того, что Киев вот уже несколько лет ведет в отношении Москвы крайне недружественную и порой агрессивную политику. Внутренняя ситуация на Украине делает ее ненадежным партнером и транзитером в перспективе, объяснил эксперт.

Политолог напомнил, что когда газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, украинская ГТС «превратится в металлолом». Этот риск понимают в Европе, которой все равно, будет идти газ через территорию Украины или нет, констатировал Ганжара.

«Такая ситуация – серьезный вызов для Украины, но она его заслужила. То, что они делают, противоречит здравому смыслу», — заключил политолог в эфире радио Sputnik.

Как напоминает RT, срок действия текущего транзитного контракта между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Данное соглашение было подписано в 2009 году. В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах.

В начале ноября украинская компания направила в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против «Газпрома».

Россия не раз заявляла, что готова рассмотреть вопрос сохранения транзита, но только если он будет экономически обоснован и только в случае отзыва всех судебных исков к «Газпрому». Киев прекратил закупку газа у Москвы в 2015 году. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект поддерживает целый ряд европейских государств, заинтересованных в бесперебойных поставках российского голубого топлива. Против выступают США и Украина. Киев, например, боится лишиться прибыли от транзита газа из РФ через свою территорию, пишет «ФедералПресс».