Михалков назвал «абсурдом» решение украинских кинопрокатчиков замазать в картине его лицо

Москва, 15 ноября. Украинские прокатчики документального фильма российского режиссера Виталия Манского «Свидетели Путина» замазали в картине лицо принявшего в ней участие Никиты Михалкова.

Картина документалиста о президенте России вышла в прокат, однако на Украине в ней оказалось невозможным увидеть лицо известного российского кинодеятеля. Причиной этому стало внесение режиссера в список людей, якобы «угрожающих национальной безопасности Украины».

«Это ужасно печально», — прокомментировал ситуацию Михалков.

Режиссер рассказал, что сам хорошо относится к Украине, и многие его друзья проживают там, но действия государственных властей в данной ситуации признал абсурдными.

Михалков пошутил, что было бы хорошо, если бы вместо его лица прокатчики использовали хотя бы лицо Манского.

Напомним, в январе 2016 года министерство культуры Украины внесло в список лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности», Михалкова, исполнителей Басту (Василия Вакуленко) и Дмитрия Фомина, а также белорусского телеведущего Дмитрия Шепелева.

С этого момента Госкино Украины стало отказывать фигурантам «черного» реестра в праве выдачи прокатного удостоверения на фильмы или музыкальные композиции, созданные ими, а в случае, если такое удостоверение было дано ранее, ведомство должно было его отозвать.

После этого Михалков сказал, что никто из попавших в черный список министерства культуры Украины деятелей искусства не является угрозой для украинцев. Кроме того, известный режиссер заявил: он даже гордится тем, что «бандеровская верхушка» считает его угрозой для страны.

Составлением списка персон нон-грата власти государства не ограничились, и в январе 2018 года государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить на территорию страны ряд российских художественных книг. Одним из «запрещенных» изданий стала книга «Дочь Ленина — взгляд на историю» писателя и драматурга Эдварда Радзинского.

События фильма «Свидетели Путина» начинаются 31 декабря 1999 года. Именно тогда россиянам был представлен новый президент Владимир Путин.

Картина снята под руководством российского режиссера документального кино, продюсера, президента фестиваля «Артдокфест» и национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь» Виталия Манского и основана на уникальных и строго документальных свидетельствах.

Главными героями фильма являются Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин и русский народ.