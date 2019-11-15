Поплавская согласилась выйти замуж в 52 года после пяти лет отказов

Москва, 15 ноября. Актриса Яна Поплавская, известная по советскому фильму про Красную Шапочку, согласилась выйти замуж после пяти лет отказов.

Избранником звезды стал 40-летний радиоведущий Евгений Яковлев. По словам Поплавской, они познакомились благодаря его голосу.

«Забегаю в студию и говорю: «Чей это такой красивый и сексуальный голос? Покажите мужика!» — вспоминает актриса.

Отношения развивались быстро, и уже через несколько месяцев после знакомства Яковлев сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Однако в ответ последовал отказ. Актриса пояснила, что уже однажды обожглась на браке и теперь намерена сперва проверить чувства, передает «Пятый канал».

«Ну, вы же знаете, я трусливая, — пояснила Поплавская, — я первый брак отстояла, знаете, как солдат, которого забрали в солдаты».

Однако радиоведущий не оставлял попыток сделать звезду своей невестой. На все его предложения выйти замуж звучал отказ. Поплавская заявила, что проверка чувств будет длиться пять лет.

«Говорит, пока пять лет не стукнет – не выйду замуж», — рассказал он.

В этом году актриса наконец-то приняла кольцо. Свадьба запланирована на предстоящую весну. Ее хотят совместить с новосельем, передает «Вечерняя Москва». Сын артистки очень рад за мать.

«Я уже надеюсь, что наконец-то смогу погулять на свадьбе своей мамы, — констатировал он. — Наконец-то я смогу ее поздравить, ну и мне бы хотелось, собственно говоря, проводить ее к алтарю».

Накануне телеведущая Ксения Собчак жестко ответила режиссеру Никите Михалкову на критику ее свадьбы с художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым. Она обратила внимание на то, что обидчик поинтересовался, всерьез ли пара воспользовалась ритуальными услугами для аренды «свадебного катафалка», передает «Газета.ru».