СК РФ завел дело на эксперта, расследовавшего дело «пьяного мальчика»

Киров, 15 ноября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против судмедэксперта Сергея Насонова, который занимался расследованием смерти сбитого в Кировской области мальчика.

Следствие полагает, что эксперт проявил халатность, осуществив вскрытие ребенка через двое суток после его смерти. Кроме того, Насонов слишком поздно отправил на экспертизу образцы крови, сообщает телеканал 360.

Напомним, что трагедия произошла в селе Буйское Уржумского района Кировской области. Шестилетнего ребенка сбила насмерть машина, когда он катался на велосипеде. От полученных травм он скончался на месте. Эксперт, изучавший тело, нашел 0,51 промилле в крови ребенка, что вызвало недоверие у родственников погибшего. Позже выяснилось, что мальчик был трезв, а образцы его крови показали неверный результат из-за неправильного хранения — пробирки находились вне холодильника.

Отметим, что за рулем машины, которая сбила маленького велосипедиста, находился полицейский. В октябре глава СК РФ Александр Бастрыкин передал дело о «пьяном» мальчике в центральный аппарат СК.