Москва, 15 ноября. Российская певица Алла Пугачева на своем выступлении в Минске 2 ноября заработала 17,6 миллиона рублей. Об этом рассказала глава компании «Ру-Концерт» Евгения Морозова.

Морозовой был назван гонорар Пугачевой за юбилейный концерт в Минске. По ее словам, валовый сбор за концерт в Минске оставил около 30 миллионов рублей. При этом 12 миллионов из них получили организаторы. Как пишет KP.Ru, после выступления Примадонна уточнила, что в следующий раз решится на концерт в 80 лет.

Звезда советской и российской сцены Алла Пугачева не вышла на бис на концерте в Минске из-за того, что ей стало плохо. Артистка была энергичной на протяжении всего своего выступления, и лишь по тяжелому дыханию в финале концерта можно было догадаться, что Примадонна устала. Исполнив заключительную песню, Пугачева поспешно ушла со сцены, зрители не собирались так быстро отпускать 70-летнюю звезду и просили выйти ее на бис. Но знаменитость так и не вышла.

Оказалось, певица почувствовала себя плохо, и ей пришлось выпить лекарство.

Ранее стало известно, что российская звезда получила от президента Белоруссии Александра Лукашенко букет цветов и конфеты, которые обычно вручают главам иностранных государств. Подарки от белорусского лидера Пугачевой передала руководитель администрации президента страны Наталья Кочанова.

ФАН писало, что бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева призналась, что ей пришлось сдержать слезы на концерте звезды советской и российской сцены Аллы Пугачевой в Минске. Жена музыкального продюсера Константина Меладзе посетила шоу Пугачевой в «Минск-арене».