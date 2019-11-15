Бондаренко объяснила, почему Коломойский сменил курс на Россию

Огромный общественный резонанс на Украине вызвало интервью околовластного олигарха Игоря Коломойского, вышедшее в американской The New York Times. В нем он намекнул на возможный разворот страны лицом к России, а также прямо заявил — США «заставляют Украину воевать с РФ до последнего украинца». Украинский политолог Елена Бондаренко прокомментировала высказывания Коломойского Федеральному агентству новостей.

Напомним, украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью The New York Times призвал закончить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Украиной и Россией.

«Россия сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения, — заявил Коломойский. – США используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического конкурента — Россию, и восстановление экономических связей с ней может помочь Киеву выжить».

В разговоре с ведущим американским изданием Коломойский отметил, что «финансирование из России может заменить Украине кредиты МВФ, которые подтолкнули ее к антикоррупционным реформам».

«Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они вполне готовы дать их нам», — сказал украинский олигарх.

По его мнению, Вашингтон заставляет Киев продолжать конфликт в Донбассе «до последнего украинца», хотя люди на самой Украине давно хотят завершения войны. Он также добавил, что Украина реально не нужна не только США, но также Евросоюзу и НАТО.

«Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор», — поделился мнением Коломойский.

Самым быстрым способом решения проблем с Россией и восстановления отношений являются деньги, считает олигарх.

«А травма, нанесенная сознанию украинцев в ходе конфликта в Донбассе, со временем будет преодолена. Пройдет пять-десять лет, и кровь будет забыта. Я описываю объективно, то, что я вижу, и к чему идет дело», — подытожил бизнесмен.

Коломойский уже не раз призывал Киев к смягчению своей политики в отношении РФ. В августе 2019-го олигарх советовал властям Украины побыстрее снять санкции с Москвы, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе. С точки зрения олигарха, подобные меры смогли бы разрешить спорные моменты, а также помогли бы Киеву «вернуть свои земли».

«Если мы отработаем механизм уступок — «земля в обмен на санкции», значит, это работает», — заявлял Коломойский.

Интервью олигарха Коломойского The New York Times прокомментировала ФАН Елена Бондаренко, глава Наблюдательного совета киевского «Центра свободы слова».

«Я думаю, что сенсационные высказывания олигарха — это просто умная, красивая конъюнктура. Господин Коломойский — человек, обладающий очень тонким чутьем на процессы, которые происходят в украинском обществе. Он мастерски улавливает общественные настроения, — говорит Бондаренко. — Именно поэтому пять лет назад, вскоре после победы Евромайдана, он оседлал националистический тренд. Более того, тогда он охотно выставлял напоказ свои радикальные взгляды во время своего губернаторства в Днепровской области. Все, у кого хорошая ретроспективная память, помнят профинансированные им постеры на улицах городов — вроде «10 тысяч гривен за голову сепара» и т. д. Тогда он позволял себе абсолютно незаконные вещи, выходящие за рамки конституции и любых других законов Украины».

Елена Бондаренко сообщила ФАН, что не верит в то, что теперь Коломойский внезапно «прозрел и одумался».

«Он просто чувствует, что с новой, по сути, пророссийской риторикой он вновь сможет попасть в тренд большой украинской политики, — замечает политолог. — Высказываясь подобным образом, он хочет вновь стать лидером новых идей, новых движений в украинском обществе. Надеюсь, что наше общество — не настолько глупое и доверчивое, чтобы забыть то, что говорил и делал этот олигарх всего четыре-пять лет назад. И разумные люди ни за что не поверят в то, что «Беня перековался»».

На вопрос ФАН, мог ли Игорь Коломойский озвучить американцам те постулаты, которые вызрели в головах нынешних украинских элит, Елена Бондаренко ответила утвердительно.

«Я думаю, что Коломойский не стал пророссийским по собственной инициативе. Он просто посмелее остальных руководителей нынешней Украины и представителей финансово-экономических групп, — считает эксперт. — Думаю, он озвучивает ровно те мысли, которые активно обсуждаются в его среде».

Также Елена Бондаренко спрогнозировала, какие последствия это интервью может иметь в украинском обществе и политикуме.

«Достаточно оценить те условия, которые у нас сейчас существуют и в медицине, и в образовании, и в экономике, жилищно-коммунальном хозяйстве и т. д. Не надо быть большим аналитиком, чтобы понять — во всех этих сферах на Украине все очень плохо. Скверно обстоят дела у Украины и в международных отношениях, практически нигде позитивных результатов не достигнуто, — констатирует аналитик. — Страна находится в постоянно углубляющемся регрессе, и никакой динамики на улучшение ситуации мы в принципе не наблюдаем. Поэтому Коломойский просто публично подтвердил те тезисы, которые все последние пять повторяла украинская оппозиция — Украина точно движется неправильны курсом, с каждым месяцем только усугубляя свое положение».

Сейчас самое время попытаться исправить это положение, считает Бондаренко. Однако восстановление хотя бы мира и безопасности на территории страны займет массу времени, трудозатрат и ресурсов.