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Бондаренко объяснила, почему Коломойский сменил курс на Россию

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Бондаренко объяснила, почему Коломойский сменил курс на Россию

Огромный общественный резонанс на Украине вызвало интервью околовластного олигарха Игоря Коломойского, вышедшее в американской The New York Times. В нем он намекнул на возможный разворот страны лицом к России, а также прямо заявил — США «заставляют Украину воевать с РФ до последнего украинца». Украинский политолог Елена Бондаренко прокомментировала высказывания Коломойского Федеральному агентству новостей.

Напомним, украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью The New York Times призвал закончить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Украиной и Россией.

«Россия сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения, — заявил Коломойский. – США используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического конкурента — Россию, и восстановление экономических связей с ней может помочь Киеву выжить».

В разговоре с ведущим американским изданием Коломойский отметил, что «финансирование из России может заменить Украине кредиты МВФ, которые подтолкнули ее к антикоррупционным реформам».

«Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они вполне готовы дать их нам», — сказал украинский олигарх.

По его мнению, Вашингтон заставляет Киев продолжать конфликт в Донбассе «до последнего украинца», хотя люди на самой Украине давно хотят завершения войны. Он также добавил, что Украина реально не нужна не только США, но также Евросоюзу и НАТО.

Бондаренко объяснила, почему Коломойский сменил курс на Россию

«Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор», — поделился мнением Коломойский.

Самым быстрым способом решения проблем с Россией и восстановления отношений являются деньги, считает олигарх.

«А травма, нанесенная сознанию украинцев в ходе конфликта в Донбассе, со временем будет преодолена. Пройдет пять-десять лет, и кровь будет забыта. Я описываю объективно, то, что я вижу, и к чему идет дело», — подытожил бизнесмен.

Коломойский уже не раз призывал Киев к смягчению своей политики в отношении РФ. В августе 2019-го олигарх советовал властям Украины побыстрее снять санкции с Москвы, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе. С точки зрения олигарха, подобные меры смогли бы разрешить спорные моменты, а также помогли бы Киеву «вернуть свои земли».

«Если мы отработаем механизм уступок — «земля в обмен на санкции», значит, это работает», — заявлял Коломойский.

Интервью олигарха Коломойского The New York Times прокомментировала ФАН Елена Бондаренко, глава Наблюдательного совета киевского «Центра свободы слова».

Бондаренко объяснила, почему Коломойский сменил курс на Россию

«Я думаю, что сенсационные высказывания олигарха — это просто умная, красивая конъюнктура. Господин Коломойский — человек, обладающий очень тонким чутьем на процессы, которые происходят в украинском обществе. Он мастерски улавливает общественные настроения, — говорит Бондаренко. — Именно поэтому пять лет назад, вскоре после победы Евромайдана, он оседлал националистический тренд. Более того, тогда он охотно выставлял напоказ свои радикальные взгляды во время своего губернаторства в Днепровской области. Все, у кого хорошая ретроспективная память, помнят профинансированные им постеры на улицах городов — вроде «10 тысяч гривен за голову сепара» и т. д. Тогда он позволял себе абсолютно незаконные вещи, выходящие за рамки конституции и любых других законов Украины».

Елена Бондаренко сообщила ФАН, что не верит в то, что теперь Коломойский внезапно «прозрел и одумался».

«Он просто чувствует, что с новой, по сути, пророссийской риторикой он вновь сможет попасть в тренд большой украинской политики, — замечает политолог. — Высказываясь подобным образом, он хочет вновь стать лидером новых идей, новых движений в украинском обществе. Надеюсь, что наше общество — не настолько глупое и доверчивое, чтобы забыть то, что говорил и делал этот олигарх всего четыре-пять лет назад. И разумные люди ни за что не поверят в то, что «Беня перековался»».

На вопрос ФАН, мог ли Игорь Коломойский озвучить американцам те постулаты, которые вызрели в головах нынешних украинских элит, Елена Бондаренко ответила утвердительно.

«Я думаю, что Коломойский не стал пророссийским по собственной инициативе. Он просто посмелее остальных руководителей нынешней Украины и представителей финансово-экономических групп, — считает эксперт. — Думаю, он озвучивает ровно те мысли, которые активно обсуждаются в его среде».

Бондаренко объяснила, почему Коломойский сменил курс на Россию

Также Елена Бондаренко спрогнозировала, какие последствия это интервью может иметь в украинском обществе и политикуме.

«Достаточно оценить те условия, которые у нас сейчас существуют и в медицине, и в образовании, и в экономике, жилищно-коммунальном хозяйстве и т. д. Не надо быть большим аналитиком, чтобы понять — во всех этих сферах на Украине все очень плохо. Скверно обстоят дела у Украины и в международных отношениях, практически нигде позитивных результатов не достигнуто, — констатирует аналитик. — Страна находится в постоянно углубляющемся регрессе, и никакой динамики на улучшение ситуации мы в принципе не наблюдаем. Поэтому Коломойский просто публично подтвердил те тезисы, которые все последние пять повторяла украинская оппозиция — Украина точно движется неправильны курсом, с каждым месяцем только усугубляя свое положение».         

Сейчас самое время попытаться исправить это положение, считает Бондаренко. Однако восстановление хотя бы мира и безопасности на территории страны займет массу времени, трудозатрат и ресурсов.

«Мы за последние пять лет упустили огромное количество времени и возможностей. Убито огромное количество ни в чем не повинных людей, миллионы граждан бежали за границу в поисках лучшей жизни. Практически каждая украинская семья пострадала о неумных и вредоносных действий наших политиков. По сути, пять лет назад на Украине, с точки зрения национальных интересов, была совершена государственная измена. Хорошо, что сегодня это понял и озвучил даже такой персонаж, как Коломойский», — заключила Бондаренко.   

 

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