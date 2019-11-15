Нотариусы рассказали, какие документы в России подделывают чаще всего

Москва, 15 ноября. Доверенности являются самыми подделываемыми среди всех категорий документов в России. Об этом рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

Нотариусы регулярно выявляют факты фальсификации доверенностей и говорят о том, что именно эта категория документов подделывается чаще всего. В крупных городах «липовые» доверенности составляют от 55 до 65% от общего числа фальсификатов. В частности, к ним относятся доверенности на совершение действий с недвижимостью.

Другой процент от общего объема подделок (от 15 до 20%) приходится на нотариально удостоверенные переводы — переводы с засвидетельствованной нотариусом подписью переводчика, к которым относятся, например, документы об образовании и переводы паспортов с искаженными данными.

Еще от 10 до 15% фальсификатов составляют завещания, договоры купли-продажи и другие документы.

В ФНП отмечают, что электронный нотариат существенно упростил задачу проверки документов. Теперь все действия нотариусов обязательно регистрируются в Единой информационной системе (ЕИС), поэтому определить подлинность того или иного документа просто.

«Более того, так как ЕИС нотариата подключена к системе межведомственного электронного взаимодействия, государственные и муниципальные органы также могут оперативно проверить подлинность предоставленных им нотариальных актов, направив электронный запрос», — рассказала RT председатель комиссии ФНП по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Наталья Дрожжина.

Данные МВД России показывают, что число зарегистрированных по стране преступлений, связанных с подделкой документов, снижается. Так, с января по сентябрь 2019 года по факту подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков было зафиксировано 474 преступления, что на 17,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В октябре стало известно, что в России упростят получение нотариальных услуг. Соответствующий законопроект Госдума РФ приняла в первом чтении. Документом предусматривается расширение перечня нотариальных действий, которые могут быть совершены удаленно. Значимость инициативы в общении с журналистами отметил и председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В августе 2019 года в России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.