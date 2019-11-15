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Роскачество выяснило, как граждане относятся к отечественным продуктам

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Роскачество выяснило, как граждане относятся к отечественным продуктам

Москва, 15 ноября. Подавляющее большинство россиян считают, что отечественные продукты питания ничем не уступают зарубежным, импорт которых запрещен в рамках продовольственного эмбарго, — 76% респондентов. Об этом сообщили в Роскачестве.

Организация запустила новый совместный проект с агентством OMI (Online Market Intelligence). Роскачество ежемесячно будет исследовать тему потребительского поведения, чтобы лучше понимать запросы россиян. Первый такой опрос посвятили сравнению отечественной продукции с импортной.

«26% респондентов отметили, что товары отечественного производства лучше иностранных», — передает телеканал «360» сообщение Роскачества.

Около 12% принявших участие в опросе назвали российские продукты безопасными, хоть и не до конца остались довольны их качеством. Как выяснили эксперты, больше всего граждане страны обратили внимание на молочную продукцию, мясо, птицу и рыбу, пишет «ФедералПресс».

«Недовольны качеством круп только 1% опрошенных», — добавляется в сообщении.

Роскачество выяснило, как граждане относятся к отечественным продуктам

Как напоминает RT, продовольственное эмбарго России стало ответом на западные санкции. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года, после чего его действие несколько раз продлевалось.

Запад ввел санкции в отношении России после ее воссоединения с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Москва неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики, поскольку полуостров вошел в состав РФ законно в результате народного референдума, а страна и вовсе не имеет никакого отношения ко внутреннему конфликту на Украине.

Как указывал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, на Россию введенные санкции не оказали толком никакого существенного воздействия ввиду осуществления импортозамещения в целом ряде сфер. В то время как страны Евросоюза потеряли порядка 100 миллиардов долларов из-за введения ограничительных мер.

Многие европейские политики уже давно высказываются за нормализацию отношений с Россией и отмену санкций в ее отношении

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Источник: Пресс-служба Роскачества
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