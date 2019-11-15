Межпарламентская ассамблея православия намерена провести заседание в Сирии

Афины, 15 ноября. Президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов заявил, что организация намерена провести заседание на территории Сирии.

Гаврилов принял участие в заседании секретариата МАП в Афинах. Он отметил, что одним из важных вопросов встречи стала ситуация в Сирии и на Ближнем Востоке. Многие депутаты, в частности представляющие этот регион, подчеркнули, что участие России в мирном урегулировании в САР важно. Они назвали его «фактором спасения цивилизации, основанной в том числе и на христианских ценностях, фактором спасения христиан, которых больше миллиона покинуло Сирию».

«Отмечалась важность продолжения поддержки усилий России по возвращению беженцев, сирийцев, христиан в Сирию при создании необходимых условий их безопасности и инфраструктуры, воссоздания гражданского общества», — добавил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Он также отметил, что на встрече в Афинах было предложено провести заседание в Сирии. Идею российской стороны участники мероприятия поддержали. Предположительно, заседание МАП в САР будет проведено в начале 2020 года.

«Мы предложили, и нас поддержали все участники секретариата, провести одно из мероприятий на территории Сирии, чтобы встретиться с представителями церквей, общественности, власти, — констатировал Гаврилов, — оценить состояние христианских общин, объем разрушений и то, что уже сейчас сделано, особенно по восстановлению монастыря Святой Феклы в Маалюле с помощью российской стороны».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что благодаря российской помощи законным властям Сирии, более 90% территории этой страны было освобождено от боевиков.