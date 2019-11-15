Минпросвет продлил Культурный марафон с участием российских звезд

Москва, 15 ноября. Представители нескольких регионов России обратились к организаторам Культурного марафона с предложением продлить мероприятие до 1 декабря, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Минпросвет решил, что марафон продолжится в Кабардино-Балкарской республике, Башкирии, Тыве, Тюменской области, сообщили в ведомстве.

Акцию «Культурный марафон» запустили 1 октября при поддержке компании «Яндекс», Минкультуры России и Минпросвещения России.

Одно из ключевых мероприятий марафона — образовательный тест, его прошли более 400 тысяч школьников. В проекте приняли участие около 80 тысяч взрослых: учителя, библиотекари и родители.

К проведению уроков Культурного марафона в школах подключаются представители культуры и искусства. Классы по кино провели продюсер и режиссер Александр Роднянский, режиссеры Тимур Бекмамбетов и Кантемир Балагов, чьи фильмы удостоились двух наград на Каннском кинофестивале.

Учителями музыки стали певицы Дина Гарипова, Диана Арбенина, Полина Гагарина, Ёлка и музыкант Шура из группы «Би-2».

Присоединиться к культурному марафону может любой учитель, родитель и учащийся. Нужно только пройти регистрацию на сайте проекта. Сценарии уроков разработаны по четырем темам: музыка, кино, архитектура и театр.