Владивосток, 15 ноября. Ударопрочный бетон для защитных сооружений военного и гражданского назначения разработали инженеры Военного учебного центра Дальневосточного федерального университета.

Российские ученые создали ударопрочный «антитеррористический» бетон. Как рассказали специалисты, разработка может быть использована для защитных сооружений военного и гражданского назначения. Кроме того, специалисты намерены применить ее при создании несущих конструкций атомных станций и в Арктике.

Как пишет РИА Новости, исследователи заменили 40% состава цемента отходами производства. Это зола рисовой шелухи, отсев дробления известняка и кварцевый песок (разработали в ДВФУ). Как подчеркнули ученые, устойчивость к трещинам нового бетона в 6–9 раз превосходит традиционные образцы ГОСТ.

Ранее российские ученые разработали новый вид бетона, который обладает повышенной прочностью и подходит для применения на Крайнем Севере. Разработку вели инженеры ДВФУ совместно с коллегами из Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ). Отмечается, что новый материал позволит увеличить темпы бетонирования строительных конструкций в три-четыре раза. Бетон не пропускает воду и устойчив к морозу, поэтому его можно использовать при строительстве на Дальнем Востоке и в условиях Крайнего Севера.

При создании нового бетона ученые отказались от излишнего использования воды. Кроме того, инженеры прибегли к измельчению компонентов бетона.

Марочная прочность нового бетона, которая достигается через 28 дней после заливки, возросла в 2,7 — 3,3 раза, если сравнивать со стандартными бетонными смесями. Морозостойкость нового материала удалось повысить в три раза, а водонепроницаемость — в четыре раза.