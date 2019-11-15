Акция у офиса Зеленского доказала, что радикалы не хотят правды о «деле Майдана»

Под зданием офиса президента Украины прошла акция родственников погибших из так называемой «Небесной сотни», поддержанная националистами радикальных группировок. Они призвали президента Владимира Зеленского не допустить прекращения расследования «дел Майдана». Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на мероприятии и убедился — скорбеть вместе с радикалами пришло всего несколько десятков украинцев, но реальная правда о расстрелах в феврале 2014-го им не нужна.

Вечером 14 ноября у здания офиса президента собралось несколько десятков родственников погибших в ходе расстрелов на Евромайдане, их адвокаты, правозащитники и те, кого на Украине принято называть «представителями гражданского общества». То есть, радикалы из С14 и так называемые «ветераны АТО» из «Движения ветеранов Украины».

В руках участники держали плакаты с надписями «Дело Майдана — экзамен на достоинство», «Справедливость должна наступить», «Дело Майдана — Труба», «Не сливай дело Майдана», «Спаси расследование» и т. д. По наблюдениям корреспондента ФАН, нынешняя акция собрала крайне небольшое количество участников по нескольким причинам.

Во-первых, большинство украинцев за пять лет «расследования» массовых убийств на Майдане, совершенных в феврале 2014-го, убедились — власть совсем не стремится установить правду. Скорее — наоборот. Дела об убийстве «небесносотенцев» годами мыкаются по судам, в них меняются следователи и прокуроры, свидетели отказываются от показаний и т. д.

По мнению политологов, тем самым режим Петра Порошенко в течение пяти лет стремился «не бередить раны общества». Или, говоря простыми словами, пытался укрыть от правосудия людей вроде Андрея Парубия, Владимира Парасюка и Сергея Пашинского, которые сами же и расстреливали манифестантов на Евромайдане, но на тот момент уже занимали высокие посты в государстве. При новом президенте Зеленском эта преемственность пока сохраняется, несмотря на то, что реальные убийцы «Небесной сотни» уже полгода как утратили неприкосновенность.

Во-вторых, нынешняя акция была малочисленной потому, что прошла под эгидой националистов. Люди вроде лидера С14 Евгена Карася, его соратника Сергея Стерненко, зарезавшего человека в Одессе в 2018-м, и другие видные радикалы охотно давали интервью журналистам киевских СМИ, что-то постоянно объявляли в микрофон и т. д. То есть всеми силами старались в очередной раз «засветиться» в информационном поле. Большинству нормальных граждан, пусть даже скорбящих по жертвам Майдана, соседствовать с такими персонажами совсем не хотелось.

Поэтому костяк участников акции составили в основном студенты и «патриотически настроенная молодежь». Большинство из этих ребят видели Евромайдан только в новостях по телевизору. Когда тележурналисты опрашивали юношей и девушек, скорбно стоявших с портретами погибших «героев», были ли они сами на Майдане в 2014-м, то в 90 процентах случаев слышали в ответ «нет, не были».

Постояв некоторое время с плакатами и портретами расстрелянных «небесносотенцев», активисты выложили из свечей перед офисом президента лозунг акции «Майдан. Забвению не подлежит». Затем они передали в офис президента обращение со своими требованиями, адресованными генпрокурору Украины Руслану Рябошапке, премьеру Алексею Гончаруку, главе ГБР и главам парламентских фракций.

Среди этих требований — не допустить прекращения расследования «дел Майдана» и создать в ГБР спецуправление по расследованию этих дел. Еще одно требование — назначить на должность руководителя в этом управлении Сергея Горбатюка (экс-руководитель управления спецрасследований ГПУ, который потерял свой пост после того, как недавно был пойман на краже из Генпрокуратуры дела о расстрелах милиционеров и бойцов «Беркута» на Майдане). А также гарантировать «отсутствие давления на расследование» этих дел со стороны юриста Андрея Портнова. Последние два требования прямо говорят о том, что правда о событиях на Евромайдане участникам акции не нужна в принципе.

«Дела об убийствах на Майдане в 2014-м должны перейти в ведение Государственного бюро расследований. Мы призываем общественность, президента Владимира Зеленского и премьер-министра активизировать свои действия относительно расследования этих дел, установления правды и наказания виновных», — заявили организаторы акции.

Напомним, как ранее сообщил замгенпрокурора Виталий Касько, после 20 ноября, когда закончатся полномочия следствия у Генпрокуратуры, материалы Управления спецрасследований перейдут к ГБР, где и должны будут завершить «дела Майдана». Впрочем, и политологи, и простые украинцы сильно сомневаются в том, что это действительно произойдет.