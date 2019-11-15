Моралес назвал условие возвращения в охваченную протестами Боливию

Мехико, 15 ноября. Бывший президент Боливии Эво Моралес вернется на родину, если парламент не утвердит его прошение об отставке. Такое условие политик назвал в интервью СМИ.

По его словам, заявление все еще находится в законодательной ассамблее. Моралес направил его в воскресенье.

«Если ассамблея не примет его, я возвращаюсь. Сейчас я чувствую, что способен умиротворить Боливию», — подчеркнул экс-президент.

Моралес добавил, что мир оружием принести нельзя, как это делается сейчас. Урегулировать ситуацию в латиноамериканской стране, по его мнению, можно только посредством диалога с участием ООН, католической церкви и стран-посредников.

Как напоминает RT, 10 ноября высшее руководство Боливии, включая Моралеса, ушло в отставку на фоне массовых протестов, охвативших страну. Предшествовали этим событиям президентские выборы, на которых политик одержал победу. Однако его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета.

Моралес заявил, что уходит в отставку ради предотвращения большего насилия в отношении тех, кто выступает в его поддержку. Второй оппозиционный вице-спикер Жанин Аньес объявила, что высшая власть переходит к ней, пишет НСН. Российская сторона признала законность нового главы государства.

Власти Мексики приняли решение предоставить Моралесу политическое убежище, передает телеканал «360». По мнению МИД Мексики, жизнь и здоровье политика в Боливии находятся под угрозой.

Ранее Моралес заявил, что государственный переворот, повлекший за собой гибель боливийских граждан, является «политическим и экономическим заговором», исходящим из США.