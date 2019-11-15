Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж граждан России

Вильнюс, 15 ноября. Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал осужденных якобы за шпионаж граждан России Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Помилование предоставлено в соответствии с рекомендациями комиссии по помилованию и на основании принятых парламентом поправок к Уголовному кодексу [Литвы], предоставляющих главе государства такое право», — пояснили в представительстве.

Россиянин Сергей Моисеенко и бывший военнослужащий литовской армии Сергей Пусин были осуждены в сотрудничестве с российской разведкой зимой 2017 года, напоминает газета «Взгляд». В июле того же года за шпионаж осудили гражданина РФ Николая Филипченко.

В результате суд Литвы вынес приговор Пусину в виде пяти лет тюремного заключения, а Моисеенко — 10,5 лет.

Предварительное следствие по делу было начато еще в 2014 году на основе данных, собранных литовскими спецслужбами, согласно которым ранее служивший в ВВС Литвы капитан Пусин был за два года до этого завербован российской разведкой. Обвинение утверждало, что во время службы на базе литовских ВВС Пусин с помощью Моисеенко передавал РФ военные секреты с 2012 по 2014 год. В частности, по версии следователей из Литвы, бывший офицер раскрыл российским спецслужбам сведения о полетах разведывательных беспилотников. Что касается Филипченко, литовская сторона была уверена, что он является инспектором ФСБ, который якобы пытался завербовать сотрудников департамента охраны президента.