США поддержали террористов ПНС Ливии стандартной сказкой о «российской угрозе»

Вашингтон, 15 ноября. Госдепартамент Соединенных Штатов обвинил Россию в якобы «использовании» конфликта в Ливии в «собственных интересах».

Заявление ведомства было распространено ввиду начала очередного раунда переговоров между США и Ливией, который стартовал в Вашингтоне в среду.

Примечательно, что американский Госдеп не привел никаких доказательств и пояснений в дополнение к своим голословным обвинениям – по сути, к очередной сказке о «российской угрозе».

«Делегация США, представленная рядом правительственных ведомств, подчеркнула свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Ливии перед лицом попыток России использовать этот конфликт против воли ливийского народа», — говорится в заявлении.

Напомним, в африканском государстве продолжаются боестолкновения, которые провоцируют террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В результате действий боевиков страдает не только мирное население, но также военнослужащие Ливийской национальной армии (ЛНА). Они ведут в африканской стране контртеррористическую операцию против ПНС Ливии.

Отметим, что бандформирования ПНС Ливии связаны с запрещенными в России террористическими организациями ИГИЛ1, «Аль-Каида»1 и «Братьями-мусульманами». Они контролируют не только ливийскую столицу, но и ряд населенных пунктов на западе страны.

В США представители ПНС Ливии приехали будто бы для обсуждения «борьбы с терроризмом». Коллаборация Вашингтона с этими бандформированиями вдвойне цинична, поскольку всему миру давно известно о связи сидящих в Триполи боевиков с экстремистами.

Возглавляют прибывшую в Штаты делегацию главы так называемых МИД и МВД ПНС Ливии Мухаммад Сияла и Фатхи Башага, непосредственно замешанные в связях с террористами.

Как отметил в разговоре с Федеральным агентством новостей кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, приглашенные в США лидеры террористического ПНС Ливии представляют для Вашингтона особый интерес. Они, по мнению эксперта, могли бы быть полезны США в борьбе за ресурсы, в том числе нефть, распространении наркотиков и торговле людьми.

Бредихин не исключил, что США вполне могут стать основателями «Международного террористического альянса», который станет контролировать пространства от Севера Африки до китайской границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.