Москва, 15 ноября. Выплаты вкладчикам дагестанского банка «Кредитинвест», зарегистрированного в городе Кизилюрт, у которого Центробанк РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 29 ноября. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Выплаты клиентам банка «Кредитинвест» в России начнутся не позднее 29 ноября. Отмечается, что до указанной даты агентство опубликует в СМИ по месту регистрации «Кредитинвеста», а также разместит на сайте агентства в Сети официальное объявление с детальной информацией. Специалисты расскажут клиентам банка о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам.

15 ноября ЦБ РФ отозвал лицензию у кредитной организации ООО Коммерченский банк «Кредитинвест», соответствующий приказ был подписан заместителем председателя Банка России Василием Поздышевым.

В ноябре также Центробанк отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка». Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 258 место в банковской системе РФ. Регулятор заявил, что банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Кроме того, финансово-кредитная организация предоставляла в контролирующие органы неполную и некорректную информацию. Банк также проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты.

Ранее Центробанк лишил лицензии московский банк «РИАЛ-КРЕДИТ». Решение об отзыве лицензии связано с неисполнением данной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Прекращение деятельности банка осуществлено в соответствии с федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.