Отчима найденной мертвой в Крыму девочки задержали по подозрению в ее убийстве

Севастополь, 15 ноября. Отчим пятилетней девочки, найденной мертвой в Крыму, задержан правоохранительными органами по подозрению в ее убийстве. Об этом говорится на официальном сайте регионального главка Следственного комитета РФ.

«В Раздольненском районе Республики Крым отчим задержан по подозрению в убийстве пятилетней падчерицы и сокрытии ее тела», — говорится в сообщении ведомства.

Информация об исчезновении ребенка поступила в полицию 13 ноября от отчима девочки, с которым она жила. Мужчина утверждал, что уехал из дома с младшим сыном, оставив малышку одну. Когда вернулся 12 ноября, дверь, по его словам, была открыта, а ребенок пропал.

Как сообщили Федеральному агентству новостей в ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю, девочку нашли мертвой в канаве. Помогали в поисковых мероприятиях волонтеры отряда «Лиза Алерт Крым» и добровольцы.

Отчим девочки впоследствии признался в совершении убийства и раскрыл подробности произошедшего, в том числе указал место, где спрятал тело. В отношении мужчины — жителя села Кропоткино — возбудили уголовное дело.

По версии следствия, днем 12 ноября мужчина убил ребенка, вывез из дома тело и закопал его неподалеку. Затем для создания алиби он забрал документы детей из сада и попытался выехать из страны с младшим сыном, однако план провалился. По возвращении домой он сообщил полиции об «исчезновении» малышки.