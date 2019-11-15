Трамп заявил, что для победы над Байденом не нуждается в помощи Украины

Вашингтон, 15 ноября. Американский лидер Дональд Трамп сказал, что ему не нужна помощь Украины, чтобы победить бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на выборах главы государства в 2020 году. Об этом хозяин Белого дома заявил на встрече в Луизиане.

«У меня не было опыта на прошлых [президентских] выборах, но мы одержали верх над династией Бушей, затем мы одержали верх над династией Клинтонов, после чего мы одержали верх над весьма жуликоватой группой Обамы. Давайте попросим у Украины помощь, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю», — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Луизиана.

По словам американского лидера, республиканцы просят его сохранить запущенную оппонентами-демократами процедуру импичмента, поскольку она привела к росту популярности Республиканской партии в стране. При этом Трамп резко раскритиковал «совершенно безумных, сумасшедших демократов, левых радикалов и их партнеров из СМИ».

Кроме того, выступая в Луизиане, хозяин Овального кабинета предсказал США «невиданную» экономическую депрессию в случае победы демократов на выборах.

Напомним, процедура импичмента 45-го президента США началась после того, как в Америке разгорелся скандал, связанный с телефонным разговором Трампа и его коллеги, президента Украины Владимира Зеленского. Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что во время телефонных переговоров с Зеленским в июле 2019 года глава США «примерно восемь раз» якобы рекомендовал украинскому лидеру оказать содействие Рудольфу Джулиани, который настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Джозефом Байденом и его сыном Хантером. Трамп все обвинения в свой адрес отвергал.

Позднее Белый дом обнародовал стенограмму беседы двух президентов. Минюст США не нашел в разговоре нарушений американского законодательства и причин для проведения расследования против Трампа. Президент США потребовал прекратить «смешной импичмент».

Выборы 57-го президента Соединенных Штатов пройдут в ноябре 2020 года. Действующий глава США будет переизбираться на пост лидера государства на новый срок.