Москва, 15 ноября. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Медведев запретил посуточную аренду квартир. Согласно постановлению, в России запрещается использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.

В документе также говорится, что в квартирах нельзя размещать промышленные предприятия. Запрещается проводить миссионерскую деятельность, если иное не предусмотрено законом «О свободе совести и религиозных объединениях». При этом закон разрешает использовать квартиры для бизнеса, осуществления профессиональной деятельности.

Ранее стало известно, как подорожала аренда жилья в России. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России увеличилась до 15,8 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные ресурса «Авито Недвижимость».

По сравнению с прошлым годом съемные квартиры в РФ подорожали на 4%, при этом в некоторых регионах стоимость аренды выросла на 5% в течение месяца. Сильнее всего прибавили в цене съемные квартиры в Москве. В среднем месячная аренда однушки в столице стоит около 37,7 тысячи рублей.

По мнению заместителя главы департамента аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксаны Поляковой, увеличение стоимости аренды жилья связано со снижением покупательной способности рубля и подорожанием товаров.

«Собственники вынуждены несколько повышать ставки», — считает Полякова.

Эксперты отмечают, что, несмотря на рост цены съема, спрос на аренду жилья по-прежнему остается высоким. Напомним, в марте интернет-ресурс «Мир квартир» рассказал, в каких регионах РФ можно арендовать самое дешевое жилье.

Оказалось, что самым дешевым съемным метром в однокомнатной квартире в России может похвастаться город Чебоксары, в пятерке также Новокузнецк, Магнитогорск, Курск и Волжский.