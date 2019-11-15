РФ готова принять в Крыму делегацию ООН, но этому мешает резолюция Украины

ООН, 15 ноября. Россия готова рассматривать любые вопросы о посещении Крыма делегацией Организации Объединенных Наций, но предложенная Украиной резолюция Генеральной Ассамблеи ООН мешает этому, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

«Украинские коллеги постоянно заявляют о необходимости обеспечить беспрепятственный доступ в Крым органам международного мониторинга в области прав человека. Мы неоднократно подтверждали и вновь подтверждаем, что Россия готова рассматривать все запросы о посещении Крыма на недискриминационном основании», — отметил Кузьмин.

Проект резолюции под названием «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина» был принят третьим комитетом Генеральной Ассамблеи ООН, пишет ТАСС.

Однако, по мнению Геннадия Кузьмина, именно эта резолюция и мешает ООН посетить «несуществующую «Автономную Республику Крым, Украина».

Напомним, что Крым воссоединился РФ в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова.