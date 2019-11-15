Москва, 15 ноября. Пентагон и Госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35.

Ранее средствах массовой информации в сообщалось, что Москва и Каир подписали контракт на поставку Египту истребителей Су-35. Пока официально эту информацию не подтвердили.

По данным источников, соглашение подписано на поставку более 20 машин, средств авиационного поражения к ним на сумму около двух миллиардов долларов, вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.

США пригрозили Египту санкциями из-за планов покупки Су-35. Как пишет издание Wall Street Journal, государственный секретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер убеждали египетского министра обороны отменить сделку по российским Су-35. Как пишет издание, покупка Египтом российских самолетов «как минимум осложнит в будущем обмен военной информацией с США и американскую военную помощь Каиру». Кроме того, американская сторона может ввести против Египта санкции.

Власти Египта вряд ли откажутся от российского истребителя Су-35 даже под угрозой санкций Вашингтона. Об этом заявил авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич, комментируя заявление представителя администрации США.

Высокопоставленный американский чиновник ранее заявил, что Египет и другие страны, приобретающие российское вооружение, должны помнить об американском законе «О противодействии противникам Соединенных Штатов через санкции» (CAATSA). Таким образом он ответил на вопрос о возможности введения санкций против Египта, который планирует приобрести партию российских истребителей Су-35.

Авиаэксперт отметил, что Су-35 — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, то есть он максимально приближен к машинам следующего, пятого поколения. Лукашевич объяснил, почему Египет не откажется от российских истребителей даже под угрозой санкций.

«Для четвертого поколения Су-35 — лучшая машина на сегодняшний день», — подчеркнул он.

Лукашевич указал, что пятое поколение представлено в основном американским F-35. Однако эти машины стоят гораздо дороже и меньше экспортируются, указал специалист. По его словам, Вашингтон сначала предоставляет технику собственной армии, затем войскам стран Североатлантического Альянса, и уже после этого машины в несколько упрощенном виде идут на экспорт.

Как напоминает «Газета.ru», Су-35 разработан в ОКБ Сухого и является переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57. Соглашение между Москвой и Каиром предусматривает закупку около 20 самолетов и средств авиационного поражения на сумму в два миллиарда долларов. Контракт вступил в силу в конце прошлого года, поставки запланированы на 2020-2021 годы.