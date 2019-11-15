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Фото столкновения двух бортов в «Шереметьево» появилось в Сети

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Фото столкновения двух бортов в «Шереметьево» появилось в СетиМосква, 15 ноября. Прибывший из Минска Airbus А-320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту «Шереметьево». В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось фото с места инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что два воздушных судна не разошлись в «Шереметьево». Как передал корреспондент ФАН, в результате происшествия никто не пострадал.Оба самолета получили незначительные повреждения крыльев.

На прошлой неделе, 6 ноября, пассажирский Boeing-777, выполнявший рейс Москва — Пунта-Кана (Доминиканская республика), в столичном «Шереметьево» совершил аварийную посадку из-за того, что датчики показали неисправность в двигателе. Два часа самолет был вынужден кружить в воздухе, чтобы выработать топливо перед приземлением.

В октябре в пассажирский Boeing-787 в «Шереметьево» врезался телескопический трап.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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