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Экономика

У банка «Кредитинвест» отозвали лицензию

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У банка «Кредитинвест» отозвали лицензию

Москва, 15 ноября. ЦБ РФ отозвал лицензию у кредитной организации ООО Коммерченский банк «Кредитинвест», соответствующий приказ был подписан заместителем председателя Банка России Василием Поздышевым.

«Отозвать с 15 ноября 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредитинвест», — гласит документ Центробанка.

В нем также сообщается, лицензия была отозвана в связи с неисполнением «Кредитинвестом» федеральных законов, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Также причиной отзыва лицензии стало неисполнение требований нормативных актов Банка России.

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