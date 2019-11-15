Москва, 15 ноября. Крупные банки предложили Центробанку России давать возможность клиентам предоставлять декларации о своих доходах, а финансовым организациям — получать информацию о таких клиентах в бюро кредитных историй.

Российские банки хотят получать декларации о доходах при оформлении кредитов. Отмечается, что финансовые организации предлагают сделать подачу деклараций добровольной. Как уточнили специалисты, таким образом финансово-кредитные учреждения хотят дополнить подход к оценке долговой нагрузки заемщиков (от этого показателя зависят условия выдачи кредитов).

Как пишет РБК, по мнению экспертов в банковской сфере, декларации позволят учитывать теневые доходы заемщика, однако регулятор к такой идее отнесся настороженно.

Ранее стало известно, что ряд российских банков в преддверии Нового года временно снизил ставку по кредитам.

Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам на один процентный пункт с 13 ноября 2019 по 30 января 2020. Теперь минимальная ставка составляет 11,9%. Однако некоторые банки успели опередить Сбербанк в этом вопросе.

Так, банк «ФК Открытие» еще в ноябре понизил ставку по программам потребительского кредитования, и теперь она равняется 8,5% на первый год. По словам замначальника управления потребительского кредитования «Открытия» Дмитрия Гузнера, в ближайшее время в планах нет изменений процентных ставок по кредитам наличными.

Банк «Восточный» в преддверии Нового года, помимо акции по снижению ставки, увеличил максимальную сумму кредитования до 1,5 млн рублей. Снижение ставки на 2 процентных пункта также было зафиксировано у «Россельхозбанк».

«Мы в «ОТП Банке» также планируем традиционно выпустить спецпредложения со сниженными ставками, чтобы наши клиенты были готовы к распродажам и скидкам в магазинах», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы финучреждения.

В то же время ряд банков не спешит снижать ставки. Например, ВТБ и «Русский Стандарт» указывают, что их политика будет зависеть от движения ключевой ставки Банка России.