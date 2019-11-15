Москва, 15 ноября. Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вернуть своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо, в котором Белый дом в грубой форме посоветовал Анкаре отказаться от антитеррористической операции в САР, направленной против курдских боевиков, очень правильное, заявил военный эксперт, член российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Владимир Орлов.

По его словам, Эрдоган передал письмо Трампу лично. Специалист напомнил, что Трамп в письме призывал его «не быть дураком», отказаться от операции против курдских террористов в Сирии. Эксперт рассказал, почему Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо о курдских боевиках.

Как пишет «ПолитРоссия» по мнению эксперта, вернув скандальное письмо Трампу, Эрдоган продемонстрировал мировой общественности свою независимую от США политику. Орлов считает, что Анкара этим решением заявила, что не потерпит диктатуры и столь оскорбительного тона от Белого дома.

«Турция продолжит продвигать подобную политику в будущем. В этой связи можно констатировать, что Анкара будет гнуть свою линию в Сирии», — подчеркнул он.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских террористов на севере Сирии. В рамках операции Анкара планировала создать зону безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии. Кроме того, турецкие планировали взять под свой контроль трассу М-4, которую террористы используют для доставки боеприпасов.

Операция Анкары направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские террористы не воевали против боевиков ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

17 октября в Анкаре состоялись переговоры с участием президента Турции Реджепа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса, по итогам которых турецкая сторона объявила о временной приостановке военной операции на севере Сирии, чтобы позволить курдам выйти из приграничных с Турцией сирийских районов.

23 октября США объявили о завершении вывода курдских террористов из зоны безопасности в Сирии. Однако в настоящее время отряды курдских террористов продолжают осуществлять провокации, направленные против турецких военных в зоне безопасности на севере Сирии.

В конце октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон оставит под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. При этом он подчеркнул, что США готовы использовать свои вооруженные силы для «защиты нефтяных ресурсов в Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.