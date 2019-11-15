Москва, 15 ноября. В Госдепартаменте ушли от ответа на вопрос о поддержке главаря вооруженных формирований курдов из «Демократических сил Сирии» Мазлума Кобани Абди. Как уточнили в Вашингтоне, США поддерживают «Демократические силы Сирии» в целом, включая руководство.

При этом специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри, отвечая на соответствующий вопрос, избежал упоминания имени главаря курдских террористов. Как пишет РИА Новости, настоящее имя главаря организации Ферхат Абди Шахин, около 20 лет он считается руководителем «Рабочей партии Курдистана», которую Анкара считает террористической. Госдеп США боится признать поддержку главаря курдских террористов в Сирии.

Сотрудничество с курдскими радикальными группировками позволило Соединенным Штатам относительно небольшими силами оккупировать огромную территорию сирийского Заевфратья. Разместив свои войска на крупнейших нефтяных месторождениях в восточной Сирии, Пентагон превратил курдские вооруженные формирования в полицейские силы, поддерживающие оккупационный режим в захваченном регионе. Оружие, которое Вашингтон тоннами поставлял курдским боевикам в Сирии, контрабандой «просачивалось» через границу Турции, попадая в руки террористов из «Рабочей партии Курдистана».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что у Анкары нет и не может быть проблем с курдским народом — ни в Турции, ни в Сирии. Абсолютное большинство курдов не являются членами радикальных организаций — это обычные турецкие и сирийские граждане. Однако Вашингтон, поддержав связанных с РПК курдских радикалов в Сирии, поставил под удар весь курдский народ.

Напомним, с 9 по 22 октября Турция вела военную операцию «Источник мира» в приграничных районах Сирии против курдских радикалов. Анкара стремилась создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что турецкие военные обнаружили на складе курдских формирований минометные снаряды США. Боеприпасы были захвачены в освобожденном в ходе операции «Источник мира» районе Рас-эль-Айне.