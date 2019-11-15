Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
США

Появилось видео высадки десанта РФ на брошенный американцами аэродром в Сирии

51
0 Оставить комментарий

Появилось видео высадки десанта РФ на брошенный американцами аэродром в Сирии

Кобани, 15 ноября. В Сети появились кадры высадки российской военной полиции на территории аэродрома на севере Сирии, который ранее в спешке покинули вооруженные силы Соединенных Штатов Америки.

На видео, опубликованным телеканалом «Звезда», запечатлено приземление военных десантно-штурмовых вертолетов Ми-35, состояние брошенной американской базы и часть личных вещей, оставленных солдатами США.

Напомним, ранее сообщалось, что взятую под охрану военной полицией РФ территорию солдаты США покинули в среду. Российские вертолеты оперативно перебросили на аэродром для того, чтобы предыдущие хозяева не могли уничтожить взлетно-посадочную базу, как это происходило ранее.

Напомним, США перебрасывают наемников из печально известной ЧВК Blackwater к сирийским нефтяным полям с целью продолжения кражи нефти.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров