Кобани, 15 ноября. В Сети появились кадры высадки российской военной полиции на территории аэродрома на севере Сирии, который ранее в спешке покинули вооруженные силы Соединенных Штатов Америки.

На видео, опубликованным телеканалом «Звезда», запечатлено приземление военных десантно-штурмовых вертолетов Ми-35, состояние брошенной американской базы и часть личных вещей, оставленных солдатами США.

Напомним, ранее сообщалось, что взятую под охрану военной полицией РФ территорию солдаты США покинули в среду. Российские вертолеты оперативно перебросили на аэродром для того, чтобы предыдущие хозяева не могли уничтожить взлетно-посадочную базу, как это происходило ранее.

Напомним, США перебрасывают наемников из печально известной ЧВК Blackwater к сирийским нефтяным полям с целью продолжения кражи нефти.