Путин заявил о готовности снизить цену на газ для Украины. События дня. ФАН-ТВ

Путин: Россия готова снизить цену на газ Украине Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%. Такой вариант возможен при прямых поставках. Об этом на пресс-конференции после саммита БРИКС заявил президент нашей страны Владимир Путин. Как отметил глава государства, Москва готова работать с Киевом и по транзиту газа. Также лидер России затронул ситуацию в Донбассе. По его словам, с Владимиром Зеленским у них налажен контакт. Сейчас страны готовятся к встрече в «нормандском» формате. Поинтересовались журналисты и ситуацией в Сирии. Как отметил президент России, благодаря помощи нашей страны, 90% территории республики освобождено от боевиков. Москва добилась всех поставленных целей. «Да, многие задачи решены, но далеко пока еще не все. Но я очень рассчитываю на то, что в ходе политического процесса в Женеве, в ходе работы над изменениями или принятия новой Конституции Сирии удастся так или иначе ситуацию смягчать, удастся наладить отношения между правительством и оппозицией и выйти на такие кардинальные общие решения, которые бы успокоили ситуацию в стране в целом», — отметил Путин.

СМИ: США угрожают санкциями Египту США пригрозили Египту санкциями за возможную покупку российской военной техники. Как сообщают американские СМИ, госсекретарь Майкл Помпео и глава Пентагона Марк Эспер отправили в Каир письмо, в котором предостерегли его от сделки с Москвой. Речь идет об истребителях Су-35. В марте этого года стало известно, что Россия подписала с Египтом контракт на поставку более двух десятков истребителей. Официальной информации от США пока не поступало.

Стрельба в Санта-Кларита Очередной случай стрельбы взбудоражил Америку. ЧП произошло в городе Санта-Кларита штата Калифорния. 16-летний подросток открыл огонь в одной из школ. Погибли два человека, трое сейчас находятся в больнице. Подозреваемый задержан. Сейчас полиция выясняет все подробности этого случая, в Белом доме сообщили, что следят за ситуацией.