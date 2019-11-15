Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Прилетевший из Минска самолет задел другой борт на рулежной полосе в «Шереметьево»

151
0 Оставить комментарий

Прилетевший из Минска самолет задел другой борт на рулежной полосе в «Шереметьево»

Москва, 15 ноября. Прилетевший из Минска Airbus A-320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту «Шереметьево», сообщил источник Федеральному агентству новостей в аэропорту «Шереметьево».

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Самолеты получили незначительные повреждения.

Ранее два самолета столкнулись крыльями при рулении около здания аэропорта американского города Ньюарк. В результате столкновения никто не пострадал, об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в 2 марта около 7.00 (15.00 по мск). Самолет авиакомпании Southwest Airlines при рулении задел крыло припаркованного лайнера возле терминала A. 

Причина инцидента не сообщается. Пассажиров пересадили на другой самолет, они благополучно покинули место инцидента в аэропорту. 

Прилетевший из Минска самолет задел другой борт на рулежной полосе в «Шереметьево»

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров