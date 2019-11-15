Прилетевший из Минска самолет задел другой борт на рулежной полосе в «Шереметьево»

Москва, 15 ноября. Прилетевший из Минска Airbus A-320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту «Шереметьево», сообщил источник Федеральному агентству новостей в аэропорту «Шереметьево».

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Самолеты получили незначительные повреждения.

Ранее два самолета столкнулись крыльями при рулении около здания аэропорта американского города Ньюарк. В результате столкновения никто не пострадал, об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в 2 марта около 7.00 (15.00 по мск). Самолет авиакомпании Southwest Airlines при рулении задел крыло припаркованного лайнера возле терминала A.

Причина инцидента не сообщается. Пассажиров пересадили на другой самолет, они благополучно покинули место инцидента в аэропорту.