Россия нацелена на увеличение товарооборота с Китаем до 200 млрд долларов

Бразилиа, 15 ноября. Цель выхода на показатель товарооборота с Китаем в 200 миллиардов долларов абсолютно реалистична, считает президент России Владимир Путин.

Лидер РФ отметил, что перспективы сотрудничества двух стран хорошие и идет по плану.

«Мы даже несколько превысили предыдущие наши планы… вышли на цифру в 100 миллиардов долларов торгового оборота: 108 миллиардов у нас получилось по прошлому году. Теперь мы ставим перед собой задачу достичь планки 200 миллиардов, это абсолютно реалистичная цифра», — заявил президент России Владимир Путин.

Также он отметил, что сейчас стороны работают над увеличением товарооборота не просто как над «виртуальной цифрой», а уже в практическом плане. Соответствующие ведомства уже готовят планы, которые определят сроки достижения выхода на двухсот миллиардный товарооборот, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Китая прочны, стабильны и не подвержены влиянию извне.