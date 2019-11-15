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Брошенный американцами аэродром в Сирии взяла под охрану военная полиция РФ

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Брошенный американцами аэродром в Сирии взяла под охрану военная полиция РФ

Кобани, 15 ноября. На севере Сирии российская военная полиция взяла под охрану аэродром, который в спешке бросили американские военные, сообщил старший инспектор военной полиции.

«Наше подразделение приступило к охране аэродрома и территории военной базы, организовав патрулирование по периметру и боевое охранение на оборудованных огневых позиция», — цитирует РИА Новости старшего инспектора военной полиции.

В настоящее время российские саперы проверяют занятую территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Известно, что инфраструктура была оставлена военными США в спешке, однако американцы планировали на долго закрепиться на данной территории. Это подтверждают оставленные жилые модули, оборудованные кондиционерами, автономная система энергообеспечения, мобильные гигиенические комплексы, а также зал для фитнеса с тренажерами. В модулях остались личные вещи.

Взятую под охрану военной полицией РФ территорию солдаты США покинули в среду. Российские вертолеты оперативно перебросили на аэродром для того, чтобы предыдущие хозяева не могли уничтожить взлетно-посадочную базу, как это происходило ранее.

Напомним, перебрасывают наемников из печально известной ЧВК Blackwater к сирийским нефтяным полям с целью продолжения кражи нефти.

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Источник: РИА Новости
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