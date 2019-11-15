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После посадки самолета в поле кукурузы Юсупов решил скрывать свое имя от пассажиров

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После посадки самолета в поле кукурузы Юсупов решил скрывать свое имя от пассажиров

Москва, 15 ноября. Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле, решил больше не называть свое имя пассажирам перед полетом. По словам пилота, его имя вызывает ажиотаж в салоне.

«Раньше приветствовал их на борту и говорил: «Командир экипажа Дамир Юсупов». Но после чрезвычайного случая люди очень эмоционально реагируют на мое имя. Это вызывает ажиотаж в салоне. Волнения среди пассажиров быть не должно», — цитирует РИА Новости пилота Дамира Юсупова.

Спустя месяц после жесткой посадки в кукурузном поле летчик решил вновь представиться перед пассажирами, сидящими в салоне. Но когда самолет попал в турбулентность, на борту это вызвало трепет.

15 августа самолет Airbus A321, которым управлял Дамир Юсупов, направлялся из Москвы в Симферополь. По пути лайнер совершил аварийную посадку на кукурузном поле недалеко от аэропорта «Жуковский». Во время взлета воздушное судно столкнулось со стаей чаек.

Силами летчиков жертв удалось избежать, однако 74 пассажира получили травмы различной степени тяжести.

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Источник: РИА Новости
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