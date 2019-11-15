Новый техрегламент Минфина может сильно урезать ассортимент водки

Москва, 15 ноября. С 2021 года в России может резко измениться ассортимент водки, с прилавков исчезнут крепкие напитки с золотыми хлопьями и ванилином.

В новом техрегламенте изменено определение водки. По документам это спиртной напиток крепостью 37,5–56%, который был произведен на основе ректификованного этилового спирта и воды с использованием обработки и фильтрации. Однако документ не предполагает включение в состав напитка элементов декора. Например, золотых и серебряных хлопьев, пластинок, монет и других мелких предметов, сообщают «Известия».

Производители используют подобные украшения при выпуске напитков к памятным датам, но в России такая технология массового распространения не получила.

Однако новый техрегламент также обязывает изготовителей спиртовых настоек применять только растительное сырье. Речь идет о полуфабрикатах, использующихся для производства водки и ликероводочных изделий. Их крепость составляет 40–90 градусов.

Это может лишить отрасль ароматических веществ, которые стали уже традиционными при производстве алкоголя. Например, синтетического ванилина или продуктов пчеловодства.

По мнению производителей ликероводочной продукции, если в техрегламент не внесут изменения, то в 2021 году с рынка исчезнет немалая часть ассортимента алкоголя.