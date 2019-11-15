Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Адвокат Соколова заявил, что обвиняемый в убийстве доцент может потерять рассудок

49
0 Оставить комментарий

Адвокат Соколова заявил, что обвиняемый в убийстве доцент может потерять рассудок

Санкт-Петербург, 15 ноября. Адвокат доцента и историка Олега Соколова, пытается спасти психоэмоциональное состояние убийцы, обвиняемого в жестокой расправе над 24-летней аспиранткой.

По словам Александра Почуева, адвоката мужчины, его подзащитный несмотря на «полуживое» состояние сотрудничает с криминалистами, расследующими дело.

«Участвует в следственных действиях, зачастую срываясь на слезы», — цитирует РИА Новости адвоката Почуева.

Кроме того, чтобы не травмировать психику подозреваемого, историка пока не известили об его увольнении из Санкт-Петербургского государского университета.

9 ноября доцент Олег Соколов попытался утопить в реке Мойке конечности убитой девушки, с которой он состоял в любовной связи. По версии Следственного комитета, 7 ноября Соколов застрелил девушку, позже расчленил и попытался избавиться от трупа.

Как позже выяснили криминалисты, убитая историком Соколовым аспирантка скончалась от трех точных выстрелов в висок, сделанных из обреза мелкокалиберной винтовки ТОЗ-17.

После задержания и предъявления обвинений, признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов выразил желание помочь с похоронами, а защита доцента попросила смягчить ему наказание.

 
infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров