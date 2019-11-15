Флористы посоветовали отказаться от кактусов дома

Москва, 15 ноября. Мастер флорист Серафима Агеенко дала советы по оформлению квартиры цветами, по ее мнению, кактусам не место в доме.

По словам специалиста, кактус является исключительно офисным растением, которое приносит удачу в делах и бизнесе.

«Для дома по всем правилам оно не подходит. Это идет еще от фен-шуя, плюс к этому плохая ассоциация от того, что у кактуса колючая поверхность», — заявляет флорист, при этом отмечая, что особенно неудачным местом для этого цветка будет спальня.

Для улучшения жизни любители цветов могут обратить внимание на герань, способной очищать воздух от углекислого газа. Другим удачным решением может стать денежное дерево, которое должно быть на кухне. Там растение принесет благополучие и притянет деньги, сообщает РИА Новости.

Напомним, в мае сотрудники ботанического сада Петра Великого рассказали, как растения пережили блокаду Ленинграда. Всего через годы войны прошли около полусотни растений и большинство из них находятся в галерее кактусов. Садовод Николай Курнаков, ухаживавший за растениями в годы обороны города, спасал суккуленты и кактусы в первую очередь.

Садовод спасал цветы у себя дома, где было на много теплее чем в оранжерее. Работы по сохранению растений начались в первые годы войны, когда при авиаударе пробило крышу оранжереи.