Крылатые ракеты «Калибр» в Черном море обеспокоили Минобороны Украины

Одесса, 15 ноября. Адмирал Игорь Воронченко, командующий ВМС Украины, пожаловался, что Россия в последние годы сильно повысила боевой потенциал Черноморского флота при помощи кораблей с новейшими крылатыми ракетами «Калибр» на борту.

Соответствующее заявление было сделано украинским адмиралом на Международной конференции по морской безопасности в Одессе.

«За пять лет, начиная с 2014 года, Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота и сконцентрировала в Черном море новые корабли и подводные лодки, которые несут ударное ракетное оружие типа крылатых ракет «Калибр» дальнего действия», — цитирует РИА Новости Игоря Воронченко.

Военачальник также отметил, что в данном регионе Россия усилила ПВО и систему противокорабельной обороны, а также увеличила авиационный парк. По мнению Воронченко, ответом Киева на это должно стать восстановление военно-морских возможностей украинского флота, наращивание корабельно-катерного состава и сотрудничество со странами НАТО.

Напомним, в октябре китайское издание Sohu сообщило, что Украина разрабатывает противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния», с помощью которой планирует контролировать акваторию Черного моря.