Америка спонсирует курдских боевиков для кражи нефти в Сирии

Москва, 15 ноября. Правительство США продолжает поддерживать курдские вооруженные бандформирования, захватившие под контроль нефтяные поля в Сирии, об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«США и их союзники не прекращают попыток деструктивного вмешательства во внутренние дела Сирии. На территорию Заевфратья возвращена часть американских войск якобы «для охраны нефтевышек». На самом же деле происходит присвоение сырья с целью наживы и подпитки антиправительственных сил в регионе», — цитирует издание «Слово и дело» генерал-полковника.

Мизинцев обращает внимание, что при этом власти Америки не бросают попыток доказать, что присутствие в Сирийской Арабской Республике является законным и необходимым для охраны нефтяной инфраструктуры Сирии.

Вместе с тем эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук считает, что Америка спонсирует бандформирования исключительно для того, чтобы сохранить в своих руках нефтяные месторождения.

«То, что в настоящее время происходит на северо-востоке Сирии, а именно попытка Соединенных Штатов сохранить военный контингент и свой финансовый поводок, поскольку об идеологическом моменте тут даже речи не идет, это попытка не дать вот этим курдам вместе с нефтью убежать», — считает Николайчук.

Напомним, сегодня по данной проблеме также высказался президент РФ Владимир Путин. Он считает присутствие военных США в Сирии является незаконным. Лидер страны пояснил, что вооруженные формирования Америки находятся там не по приглашению правительства Сирии и не в рамках резолюции Совета безопасности ООН.

Вместе с тем Минобороны России представило кадры, на которых запечатлена незаконная добыча и вывоз американцами нефти с оккупированной курдскими боевиками территории в Сирии.