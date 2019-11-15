Модель из Австралии узнала о своей беременности во время родов

Канберра, 15 ноября. Австралийская модель Эрин Лангмейд «случайно» родила ребенка, когда ей стало плохо в ванной. Только в этот момент она узнала о своей беременности.

Как сообщает телеканал 7news, Эрин спокойно работала, принимала противозачаточные таблетки. У нее не вырос живот, никаких недомоганий или изменений в организме она не чувствовала.

В момент родов Эрин была в ванной, собиралась на работу. Вдруг ей стало плохо, девушка закричала. За считанные секунды у нее родилась девочка. Молодой человек вызвал скорую. У младенца были проблемы с дыханием. Врачи успели во время и спасти ребенка.

По словам медиков, у Эрин случилась крайне редкая скрытая беременность. Подобное встречается один раз на несколько тысяч. Пара назвала дочку Айла.

Позднее девушка опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она с супругом обнимает новорожденную дочку.

«Самая тяжелая неделя в нашей жизни, ты моя скала. А теперь ты, Айла», — подписала она снимок.

В четверг «Газета.ру» сообщала, что в столице Азербайджана родился ребенок без рта, с ушами на шее и носом, похожим на свиной пятачок. Девочка родилась в одной из частных клиник Баку. Несмотря на то, что сердце и легкие новорожденной функционировали нормально, она не прожила и дня. Отмечается, что родители девочки здоровы, у них есть двое детей.