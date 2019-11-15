В Минздраве объяснили сокращение санитаров в российских больницах

Москва, 15 ноября. Уменьшение числа младшего медицинского персонала в больницах связывают с переаттестацией санитаров, к такому выводу пришли специалисты министерства здравоохранения Российской Федерации.

В настоящее время санитары проходят проверку на соответствие своей квалификации. В случае, если сотрудник на справляется, ему предлагают пройти обучение для достижения необходимой подготовки. Однако это могло оказаться слишком затратно для больниц, расположенных в регионах России, считает профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонов.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на эксперта, по этой причине российские больницы в скором времени могут не досчитаться еще нескольких тысяч работников. Решение проблемы, по его мнению, заключается в финансовой поддержке, которую могло бы организовать министерство здравоохранения РФ.

О сокращении числа санитаров в больницах говорят данные статистики. Известно, что по состоянию на III квартал текущего года в государственных и муниципальных медучреждениях работали 266 тысяч сотрудников младшего медперсонала. Однако год назад Росстат сообщал о 292 тысяч младших медработников, то есть за год общее число работников уменьшилось на 9%.

Напомним, ранее Совфед предложил решить проблему нехватки специалистов в области здравоохранения в российских регионах при помощи целевого набора.

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов напомнил, что бюджет на предстоящий год предполагает увеличение финансирования здравоохранения на федеральном уровне на 345 млрд рублей.