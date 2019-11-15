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Критик Соседов назвал «жалким зрелищем» концерт Пугачевой 

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Критик Соседов назвал «жалким зрелищем» концерт Пугачевой 

Москва, 15 ноября. Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что ему «больно смотреть» выступление народной артистки СССР Аллы Пугачевой. По его словам, концерт примадонны — это «жалкое зрелище», поскольку певица в силу возраста уже «еле ходит по сцене».

«Ей не нужно выходить больше на сцену, потому что она не в той физической форме. К сожалению, это жалкое зрелище. Она еле ходит по сцене, задыхается, еле дышит, буквально. Я видел сюжет в интернете, снятый на мобильный телефон. Она пела «Женщина, которая поет» — это ужасно! На это невозможно смотреть, больно на это смотреть», — цитирует критика URA.RU.

Пугачева 17 апреля дала первый за долгое время сольный концерт — выступление примадонна приурочила к своему 70-летию. Поздравить артистку пришли ее коллеги, поклонники и семья. В концертную программу вошли как новые синглы, так и старые шлягеры. Стоимость билетов на концерт на специализированных интернет-ресурсах варьировалась от 40 до 150—300 тыс. рублей. В кассе Кремлевского дворца их раскупили в первые часы продаж.

Критик Соседов назвал «жалким зрелищем» концерт Пугачевой 

Телеканал RT сообщал, что коллеги певицы оставляли восторженные комментарии после концерта. Поклонники также делились в соцсетях впечатлениями, отмечая, что, несмотря на возраст, Пугачева держит марку и продолжает заряжать энергией.

В начале ноября 70-летняя певица рассказала зрителям, выступая с концертом в столице Белоруссии, что намерена продолжить выступать на сцене, когда ей исполнится 80 лет.

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Источник: URA.RU
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