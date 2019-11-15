Российский дипломат потребовал от США вернуть Сирии нефтяные месторождения

ООН, 15 ноября. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский призвал Соединенные штаты Америки вернуть властям Сирии нефтяные месторождения.

Полянский подчеркнул, что энергоресурс принадлежит не США, а народу Сирии, из-за чего действия Америки выглядят подобно разбою, сообщает РИА Новости.

«Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия, даже если на кону такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть», — отметил Дмитрий Полянский.

Возврат нефтяных месторождений, по его мнению, мог бы стать действенным вкладом в работу по налаживанию гуманитарной обстановки в Сирии.

По данной проблеме сегодня также высказался президент РФ Владимир Путин. Он считает присутствие военных США в Сирии незаконным. Лидер страны пояснил, что вооруженные формирования Америки находятся там не по приглашению правительства Сирии и не в рамках резолюции Совета безопасности ООН.

Наказать США за противозаконные действия на территории Сирии потребовал и глава Фонда защиты национальных интересов Александр Малькевич.

«Сирии необходимо обратиться в Международный Суд ООН и потребовать от США компенсаций за захват территории и незаконную добычу нефти, так как США нарушают Устав ООН», — подчеркнули в ФЗНЦ.

Известно, что на данный момент красть нефть Сирии Америке помогают тысячи американских наемников из ЧГК Blackwater.

Ранее Минобороны России представило кадры, на которых запечатлена незаконная добыча и вывоз американцами нефти с оккупированной курдскими боевиками территории в Сирии. Вместе с тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что за счет доходов от незаконно добытой нефти американцы поддерживают лояльные им вооруженные бандформирования.