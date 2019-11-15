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Путин рассказал, от чего зависит успех переговоров с США

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Путин рассказал, от чего зависит успех переговоров с США

Бразилиа, 15 ноября. Успех переговоров между Россией и США возможен, если обе стороны будут откровенно обсуждать друг с другом ключевые вопросы двусторонних отношений. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что президент США Дональд Трамп все же примет решение посетить Россию 9 мая, то он обязательно проведет с ним встречу, чтобы обсудить ряд вопросов.

«Полноформатность не зависит от помпезности, которой обставляется та или иная встреча. Она зависит от откровенности и желания выйти на обсуждение ключевых вопросов двусторонних отношений. Мы к этому готовы. Если США также будут к этому готовы, тогда в этом смысле и хорошие переговоры возможны», — подчеркнул Путин.

Как писала ранее газета «Известия», Путин заявил, что визит Трампа в Москву 9 мая был бы верным решением в свете его предвыборной кампании.

Напомним, что ранее Трамп заявил о своем желании посетить торжества в Москве по случаю 75-летия Победы. Глава Белого дома подтвердил, что получил от российской стороны приглашение на 9 Мая. При этом Трамп допустил, что может не поехать в Москву из-за предвыборной кампании в США, которая, по его словам, в это время будет в самом разгаре.

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Источник: РИА Новости
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