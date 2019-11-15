Бузова объявила, что едет на Евровидение

Москва, 15 ноября. Певица и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова заявила своим поклонникам на концерте в Москве, что выступит на Евровидении.

«Это не последняя песня на английском языке. Следующую песню на английском я спою на Евровидении, — заявила Бузова перед началом очередной песни.

Поклонники приняли известие бурными аплодисментами. Однако певица не уточнила, в каком именно году она собирается выступать на международном песенном конкурсе.

Слухи о том, что Бузова планирует выступить на Евровидении появились в конце октября. Однако позже информацию опроверг ее пиар-директор Антон Богословский. Он пояснил, что к ним не поступало предложение выступить на конкурсе.

Музыкальный конкурс в следующем году пройдет в Роттердаме на сцене арены Ahoy Arena. На прошлой неделе стало известно, что конкурс пройдет под слоганом «Open Up», что в переводе значит «Откройся». Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финальное выступление артистов ожидается 16 мая.

Вопрос о том, кто будет представлять Россию в Роттердаме широко обсуждается в СМИ. Ранее член экспертного совета по СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян оценил каждую из кандидатур, которая появляется в информационном пуле по теме Евровидение и поделился выводами с Федеральным агентством новостей.

Среди главных претендентов, помимо Бузовой, — Михаил Гуцериев, Виктория Черенцова, Александр Панайотов и «ветеран» Евровидения Дима Билан.

Как сообщала «Газета.ру», ранее Бузова отреагировала на критику своей музыки. Певице задали вопрос, когда она «перестанет петь», поскольку ее творчество вызывает «кровь из ушей». Артистка ответила, что «дорого стоит» слушать ее музыку «через силу», и поблагодарила хейтеров «за то, что никогда не остаются безучастными».