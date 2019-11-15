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Путин призвал Украину продлить закон об особом статусе Донбасса

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Путин призвал Украину продлить закон об особом статусе Донбасса

Бразилиа, 15 ноября. Закон об особом статусе Донбасса должен быть продлен, в противном случае обсуждение в «нормандском» формате может не состояться, предупредил украинскую сторону российский президент Владимир Путин. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Путин напомнил, что 31 декабря заканчивается срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса. Российский лидер указал, что европейские партнеры призывали бывшего президента Украины Петра Порошенко сделать этот закон бессрочным и тот, по словам Путина, согласился с этим.

«Так ничего и не сделал. Вот, 31-го истекает срок, дальше что? Чего мы будем обсуждать в «нормандском» формате? Это ключевой вопрос. Но, в целом, что-то, конечно, делается. Вот разведение в двух местах. Но там по всей линии надо развести, чтобы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Вот это точно нужно сделать и как можно скорее», — отметил Путин.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Киев начал вести военные действия против Донецка и Луганска, когда они после государственного переворота в стране заявили о своей независимости. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на различных международных площадках, в том числе в Минске. Однако, несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки идут до сих пор.

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Источник: РИА Новости
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