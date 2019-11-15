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Путин не согласился с мнением о потери интереса Бразилии к России

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Путин не согласился с мнением о потери интереса Бразилии к России

Бразилиа, 15 ноября. Президент РФ Владимир Путин выразил несогласие с мнением об охлаждении интереса нового руководства Бразилии к взаимодействию с Россией.

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, состоявшегося в Бразилии, журналисты попросили Путина прокомментировать снижение заинтересованности бразильских властей в диалоге с Россией и ее курс на сближение с США.

«Я не думаю, что мы наблюдаем какое-то снижение интереса друг к другу — со стороны Бразилии к России и наоборот», — ответил глава государства.

Он добавил, что Жаир Болсонару занимает пост президента Бразилии всего год, и «всегда требуется время для того, чтобы сориентироваться, поработать над приоритетами». Кроме того, Путин отметил, что в рамках «пятерки» никогда не существовало обязательств работать только друг с другом, поскольку «БРИКС — не замкнутая и закрытая организация».

Путин не согласился с мнением о потери интереса Бразилии к России

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп официально объявил Бразилию крупнейшим союзником США вне блока НАТО. Незадолго до этого он отметил, что решение Болсонару назначить послом страны в США своего сына Эдуарду Болсанару очень его радует. Глава Белого дома назвал сына президента Бразилии выдающимся.

После этого президент Бразилии в шутку заявил, что все больше влюбляется в своего американского коллегу.

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