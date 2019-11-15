Путин заявил, что переговоры с Белоруссией по газу идут по плану

Бразилиа, 15 ноября. Переговоры с Белоруссией по газу идут в соответствии с планом, а все сопутствующие вопросы будут отрегулированы до конца года. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Журналисты задали российскому президенту вопрос о ходе переговоров с Белоруссией по поставкам газа.

«Переговоры с Белоруссией идут по плану. Я надеюсь, что до конца года мы это отрегулируем», — сообщил Путин.

Напомним, в 2019 году прекращается действие контракта на поставку российского газа в Белоруссию. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск должен получать газ по цене, уровень которой равен стоимости топлива на внутрироссийском рынке. В настоящее время Белоруссия покупает у России газ по цене 127 долларов за тысячу кубометров. При этом президент Белоруссии настаивает, что цена на российский газ для Минска должна составлять 60 долларов за одну тысячу кубометров.

На встрече с журналистами Лукашенко сообщил, что может откровенно говорить с президентом России Владимиром Путиным на любые темы. 7 октября белорусский лидер поздравил Путина с днем рождения по телефону, сообщает НСН. В ходе беседы главы государств обсудили развитие белорусско-российских отношений и взаимодействие на площадках интеграционных объединений.