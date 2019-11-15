В Совфеде прокомментировали идею Минска об изменении договора о границе

Москва, 1 ноября. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил, почему на границе России и Белоруссии возникают проблемы с пропуском граждан третьих стран, о которых ранее говорил президент Александр Лукашенко.

Лукашенко ранее заявил, что иностранцы не могут въехать в Россию через территорию Белоруссии. По его словам, сотрудники российских погранслужб возвращают их назад и рекомендуют ехать через латвийско-российскую границу.

Джабаров в интервью телеканалу «360» напомнил, что граница России и Белоруссии открыта только для граждан Союзного государства. В связи с тем, что там действует особая пограничная зона, пунктов пропуска для иностранных граждан нет.

«Пункты пропуска для иностранцев, которые въезжают на территорию России, известны: это Санкт-Петербург и так далее, — но не через прямую нашу границу. Тем более для автомобилей», — объяснил он тот факт, что пограничники отправляют иностранцев на границу с Латвией.

Сенатор обратил внимание, что «если иностранец въехал на территорию Союзного государства через границу под Брестом, то уже под Смоленском его не пропустят дальше даже при наличии российской визы». Связанные с этим проблемы Джабаров предложил пересмотреть при продлении действия договора о границах.

Напомним, в 1995 году Белоруссия и Россия подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства с автоматическим продлением раз в пять лет. В ноябре текущего года истекает очередной срок действия соглашения.

В четверг госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что республика хочет внести изменения в договор с Россией об охране границы. По его словам, некоторые пункты договора потеряли актуальность.

В Минске подчеркивают, что ситуация на общих границах двух государств требует совместных скоординированных действий. Переговоры об изменении соответствующего документа будут начаты в ближайшие дни.