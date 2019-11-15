Россия продолжит сотрудничество c ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка

Бразилиа, 15 ноября. Президент России Владимир Путин заявил о том, что страна будет продолжать сотрудничество с Организацией стран — экспортеров нефти по стабилизации рынка, поскольку устойчивость является благом не только для потребителей и производителей нефти, но для всей мировой экономики.

«Та система отношений, которая сложилась между Россией, ОПЕК и другими странами, не входящими в ОПЕК — это действенный инструмент сохранения нужного всем, и потребителям, и производителям, баланса на мировом энергетическом рынке», — цитирует ТАСС Владимира Путина, выступившего на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

На встрече президент также высказался о том, что Москва с уважением относится к жесткой позиции других стран о необходимости сокращения добычи нефти.

Российский лидер также отметил, что добиться необходимого баланса можно лишь общими усилиями. Стабильность на нефтяном рынке создаст условия для поставок энергоресурсов на мировой рынок по приемлемым для всех ценам.

Напомним, в июле в Вене страны ОПЕК на девять месяцев продлили сделку по сокращению добычи нефти. Данное решение было направлено на поддержку цен на рынке и поглощение избыточных поставок.